Польша пообещала пригласить Россию понаблюдать за ходом Defender-2020

Россия будет приглашена принять участие в наблюдении за учениями НАТО "Defender-2020".

Министерство обороны Польши планирует пригласить российских военных на ту часть учений, в которой будет отрабатываться переброска войск США в Европу.

Об этом сообщило польское оборонное ведомство.

"Странам ОБСЕ, в том числе России в срок до 1 апреля будет направлено приглашение наблюдать за частью учения "Defender-Europe 20", проходящего в Польше", — следует из сообщения.

Крупномасштабные учения "Defender-2020" начались на прошлой неделе: первые военнослужащие США уже пересекли польскую границу.

Напомним, что ранее российский МИД назвал "Defender-2020" "калькой со времён "холодной войны". И высказал мнение, что истинная цель этих учений — доставка дополнительных американских сил на территорию Европы. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

К слову, аналогичное мнение высказывалось и в самом ЕС. В частности, с обращением о необходимости отменить учения обращались к правительству Германии депутаты Бундестага.