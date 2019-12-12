Учения НАТО в 2020 году станут калькой "холодной войны"

Учения НАТО Defender Europe, запланированные на следующий год, будут пустой тратой ресурсов и ухудшат ситуацию с безопасностью в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам Грушко, эта ситуация — калька со времён "холодной войны". Истинная цель этих так называемых учений, по мнению российского МИД, состоит в доставке дополнительных американских сил на территорию Европы.

"Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе это не имеет", — считает Грушко.

Defender Europe 2020 — провокация у границ СНГ

Учения Defender Europe запланированы на весну 2020 года. В них будут задействованы около 40 тысяч военнослужащих из 18 стран. Манёвры охватят территорию десяти государств, в первую очередь Польши и Германии.

Особую обеспокоенность в связи со столь масштабными учениями у белорусских границ высказывал Александр Лукашенко. Президент РФ Владимир Путин предложил странам СНГ обдумать совместные действия в ответ на учения НАТО, проходящие так близко к их государственным границам. Путин отметил, что Россия, напротив, стремится проводить маневры в глубине страны и не нервировать соседей.