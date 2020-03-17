Жителя Иванова оштрафовали за недонесение на приятеля-террориста

Житель города Иваново стал фигурантом уголовного дела, так как не сообщил в полицию о том, что его знакомый состоит в террористической организации на территории Сирии.

«Суд признал мужчину 1990 года рождения виновным по ст. 205.6 УК РФ "Несообщение о преступлении"», — сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Западная Европа не выдает России террористов по политическим соображениям.