Главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов сообщил, что сейчас идут работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
"Необходимость данной разработки продиктована требованием времени, это необходимо для дальнейшего развития флота", — сообщил он.
По словам Евменова, новые подлодки по многим параметрам будут превосходить подлодки предыдущего поколения.
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