В России разрабатывают подлодки пятого поколения

Главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов сообщил, что сейчас идут работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.

"Необходимость данной разработки продиктована требованием времени, это необходимо для дальнейшего развития флота", — сообщил он.

По словам Евменова, новые подлодки по многим параметрам будут превосходить подлодки предыдущего поколения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника.