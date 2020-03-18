Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Белоруссии решили начать чемпионат несмотря на коронавирус
Закон о продаже лекарств в Интернете прошел второе чтение в Госдуме
Почти 18 тысяч человек помещены под контроль в РФ из-за коронавируса
"Ак Барс" потребовал от КХЛ отменить Кубок Гагарина
Губерниев назвал "баранами" организаторов лыжной гонки в Малиновке
В России разрабатывают подлодки пятого поколения
УЕФА обновил счётчик Евро-2020: сколько дней до старта
Источник Правда.Ру

В России разрабатывают подлодки пятого поколения

Силовые структуры » Министерство обороны

Главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов сообщил, что сейчас идут работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.

"Необходимость данной разработки продиктована требованием времени, это необходимо для дальнейшего развития флота", — сообщил он.

По словам Евменова, новые подлодки по многим параметрам будут превосходить подлодки предыдущего поколения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника.

вмф рф подлодки разработка подводная лодка
Последние материалы
Закон о продаже лекарств в Интернете прошел второе чтение в Госдуме
Почти 18 тысяч человек помещены под контроль в РФ из-за коронавируса
"Ак Барс" потребовал от КХЛ отменить Кубок Гагарина
Губерниев назвал "баранами" организаторов лыжной гонки в Малиновке
В России разрабатывают подлодки пятого поколения
УЕФА обновил счётчик Евро-2020: сколько дней до старта
Определена причина быстрого распространения COVID-19 в Китае
Минспорт рекомендовал остановить все соревнования в России с 21 марта
Лошади помогут в борьбе с резким таянием вечной мерзлоты
Футболисты в России развлекаются чеканкой туалетной бумаги
Популярное
Новости Украины
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.

Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Здоровье
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Мир. Новости мира
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Мир. Новости мира
В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей
Любовь Степушова Есть ли у России шанс победить пандемию коронавируса Любовь Степушова Василий Амирджанов Евровидение 2020: вирус Little Big обнуляет депрессию Василий Амирджанов Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин
Комментарии
Помпео: Россия убила дюжину турецких военных в Сирии
Обнаружен доклад ЦРУ 2005 года о пандемии коронавируса
Без перемен: Россия готова голосовать за Путина в 2024 году
В Михайловском саду обнаружили гвардейца с простреленной головой
В Германии отреагировали на попытку США забрать ее вакцину от COVID19
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
В Германии отреагировали на попытку США забрать ее вакцину от COVID19
Создатели собственных религий - Гороскоп дня
Лолита Милявская поразила фанатов фигурой в дерзком купальнике
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Черногория "взяла в заложники" российских туристов
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Интеллигенция заявила о перевороте в России. Что дальше?
Брокеры: готовьтесь заработать на продаже долларов
Россия приступает к реализации своей лунной программы
МИД Польши: граждане не испытывают благодарности за Победу
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ