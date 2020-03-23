Последняя группа российских специалистов прибыла в Италию

Два военных самолета с российскими специалистами на борту прибыли в Италию. Всего их было отправлено девять.

Факт прибытия россиян в Европу подтверждает Минобороны РФ.

"Восьмой борт … и девятый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре", — говорится в сообщении военного ведомства.

В Италию доставлены вирусологи и оборудование для диагностирования и борьбы с коронавирусом. Всего из России направлены около сотни человек.