Два военных самолета с российскими специалистами на борту прибыли в Италию. Всего их было отправлено девять.
Факт прибытия россиян в Европу подтверждает Минобороны РФ.
"Восьмой борт … и девятый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре", — говорится в сообщении военного ведомства.
В Италию доставлены вирусологи и оборудование для диагностирования и борьбы с коронавирусом. Всего из России направлены около сотни человек.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.