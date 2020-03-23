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Девятый самолет с российскими вирусологами вылетел в Италию

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня ночью 9-ый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел с аэродрома "Чкаловский" в Италию. На борту — специалисты-вирусологи и оборудование для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как рассказали в Минобороны, специалисты, направленные в Италию, имеют опыт работы во время ликвидации последствий вспышки Эболы и Сибирской язвы.

Состав врачебной миссии

Всего в Италию направлено около 100 человек. Руководит гуманитарной миссией генерал-майор Сергей Кикоть, ведущий специалист в области применения новейших образцов систем специальной обработки.

Еще в группе российских специалистов

  • кмн, подполковник Геннадий Еремин — ведущий ученый научно-исследовательского центра. У него накоплен большой опыт борьбы с Африканской чумой свиней и ящуром.
  • подполковник Вячеслав Кулиш — специалист в сфере разработки средств защиты от вирусов. Он принимал участие в разработке вакцин против лихорадки Эбола и противочумных препаратов.
  • подполковник медицинской службы Александр Юманов,
  • ведущий ученый-эпидемиолог полковник медицинской службы Алексей Смирнов.

"Российские специалисты обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами", — отмечается в сообщении Минобороны.

Почему правительством России было принято решение отправить в Италию такой "мощный" десант специалистов, вчера рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом читайте в материале на сайте.

Как встречали в Италии первые группы российских специалистов

Первые три самолета с российскими вирусологами на борту совершили посадку в на авиабазе итальянских ВВС вечером воскресенья, 22 марта.

На полосе их встречали Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии и Сергей Разов, посол РФ.

Несмотря на карантинные запреты, Луиджи Ди Майо, чтобы поприветствовать прибывших, снял медицинскую маску.

"Хочу поблагодарить от имени правительства Итальянской республики вас за то, что прилетели к нам на помощь и привезли оборудование. Мы будем всегда благодарны России за солидарность и дружбу", — сказал дипломат.

Италия. Коронавирус. Статистика

По данным на утро 23 марта, в Италии

  • зарегистрировано 59138 заражений коронавирусом,
  • смертей — 5476,
  • выздоровлений — 7024.
Темы минобороны коронавирус помощь италии российские вирусологи
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Девятый самолет с российскими вирусологами вылетел в Италию
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