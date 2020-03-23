Девятый самолет с российскими вирусологами вылетел в Италию

Сегодня ночью 9-ый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел с аэродрома "Чкаловский" в Италию. На борту — специалисты-вирусологи и оборудование для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Как рассказали в Минобороны, специалисты, направленные в Италию, имеют опыт работы во время ликвидации последствий вспышки Эболы и Сибирской язвы.
Всего в Италию направлено около 100 человек. Руководит гуманитарной миссией генерал-майор Сергей Кикоть, ведущий специалист в области применения новейших образцов систем специальной обработки.
Еще в группе российских специалистов
"Российские специалисты обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами", — отмечается в сообщении Минобороны.
Почему правительством России было принято решение отправить в Италию такой "мощный" десант специалистов, вчера рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом читайте в материале на сайте.
Первые три самолета с российскими вирусологами на борту совершили посадку в на авиабазе итальянских ВВС вечером воскресенья, 22 марта.
На полосе их встречали Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии и Сергей Разов, посол РФ.
Несмотря на карантинные запреты, Луиджи Ди Майо, чтобы поприветствовать прибывших, снял медицинскую маску.
"Хочу поблагодарить от имени правительства Итальянской республики вас за то, что прилетели к нам на помощь и привезли оборудование. Мы будем всегда благодарны России за солидарность и дружбу", — сказал дипломат.
По данным на утро 23 марта, в Италии
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.