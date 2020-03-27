В Ракетных войсках стратегического назначения сформировали сводные отряды для отработки задач по локализации ЧС, вызванных угрозой заражения и распространения вирусных инфекций.
"Данные подразделения развернули районы специальной обработки вооружения, военной техники, а также санобработки личного состава. Кроме того, была проведена тренировка по обеззараживанию участков дорог.
К выполнению данных задач были привлечены силы и средства медицинского обеспечения, подразделения материально-технического обеспечения и войска РХБЗ", — сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В общей сложности к проведению данных мероприятий было привлечено около 100 единиц военной и спецтехники.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что войска РХБЗ организовали пункты обработки на полигонах.
У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.