В Ракетных войсках стратегического назначения сформировали сводные отряды для отработки задач по локализации ЧС, вызванных угрозой заражения и распространения вирусных инфекций.

"Данные подразделения развернули районы специальной обработки вооружения, военной техники, а также санобработки личного состава. Кроме того, была проведена тренировка по обеззараживанию участков дорог.

К выполнению данных задач были привлечены силы и средства медицинского обеспечения, подразделения материально-технического обеспечения и войска РХБЗ", — сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.