Войска РХБЗ развернули пункты обработки на полигонах

В четырех регионах на территории Западного военного округа мобильные посты радиационной, химической и биологической защиты провели проверку маршрутов выдвижения колонн боевой техники группировки сил (средств) для борьбы с вирусными заболеваниями.

Войска РХБЗ взяли пробы воздуха, воды и грунта с целью выявления условного заражения местности в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Пробы переданы на исследование в полевые лаборатории.

Если условный вирус будет обнаружен, то на электронную карту будут нанесены границы его распространения.