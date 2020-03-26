В четырех регионах на территории Западного военного округа мобильные посты радиационной, химической и биологической защиты провели проверку маршрутов выдвижения колонн боевой техники группировки сил (средств) для борьбы с вирусными заболеваниями.
Войска РХБЗ взяли пробы воздуха, воды и грунта с целью выявления условного заражения местности в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.
Пробы переданы на исследование в полевые лаборатории.
Если условный вирус будет обнаружен, то на электронную карту будут нанесены границы его распространения.
"После проведения работ по определению уровня заражения, боевая техника приступит к выполнению своих задач.
Региональный центр управления штаба ЗВО в Санкт-Петербурге круглосуточно собирает информацию и проводит анализ условной эпидемиологической обстановки в районах практических действий войск", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.