В Севастополе военные моряки спасли тонущего местного жителя

Утром 6 апреля военнослужащие большого десантного корабля "Орск", который в это время стоял у причала в Севастопольской бухте, заметили маломерный катер, движущийся из Инкермана в сторону бухты Голландия.

В какой-то момент в результате сильного порыва ветра лодка перевернулась, ее владелец оказался в воде и начал тонуть.

Командиром "Орска" было принято решение оказать помощь терпящему бедствие. К месту нахождения человека в воде с корабля был отправлен катер.

"В результате слаженных действий военнослужащих из воды был поднят владелец рыбацкой лодки 1956 года рождения. Спасённый был доставлен на причал ГРЭС и передан заранее вызванной бригаде скорой медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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