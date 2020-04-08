Российские военврачи начали прием пациентов в госпитале города Бергамо

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо.

Со стороны российских военных задействовано 8 врачебно-сестринских бригад. Они осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.

Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медсестры.

Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены

Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

Кроме того, российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Кальчо, Чвидате-аль-Пиано, Колоне-аль-Серио.

"Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 33 населенных пунктах Ломбардии. Обработано более 37 зданий и сооружений, более 220 тыс. квадратных метров внутренних помещений, более 20 тыс. квадратных метров дорог", - сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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