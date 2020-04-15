В Ростовской области нашли 50 боеприпасов времен войны

Саперы Южного военного округа в Багаевском районе Ростовской области извлекли из земли и уничтожили на военном полигоне более 50 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны.

Артиллерийские мины и снаряды были обнаружены в поле местными жителями при проведении сельскохозяйственных работ.

"Прибывшая на место инженерно-саперная группа обследовала местность. Военные саперы идентифицировали и извлекли боеприпасы, среди которых оказались немецкие и советские артиллерийские мины времен Великой Отечественной войны калибра 120, 82 и 45 миллиметров", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Обнаруженные боеприпасы саперы на специальной автомобильной технике доставили на полигон Кадамовский для утилизации методом подрыва.

Работы по очистке местности в Багаевском районе Ростовской области подвижной группой разминирования ЮВО в ближайшее время будут продолжены, — добавили в пресс-службе военного округа.

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