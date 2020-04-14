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Источник Правда.Ру

Для ВМФ России построят еще одно судно-катамаран

Силовые структуры » Министерство обороны

Еще один, уже третий по счету большой гидрографический катер-катамаран будет заложен для Военно-Морского Флота в июле-августе текущего года. Его передача ВМФ России спланирована на 2021 год.

В настоящее время на стапелях предприятия-изготовителя в Подмосковье полным ходом идет строительство второго большого гидрографического катера "Александр Фирсов", секции которого, предположительно в июле текущего года будут доставлены в Севастополь для состыковки в единый корпус.

Головной большой гидрографический катер "Михаил Казанский" уже выполняет свои задачи в составе ВМФ

Уникальность большого данного проекта заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая позволяет значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн.

Третий по счету катер начнут строить летом текущего года и в следующем году уже передадут в состав ВМФ России, — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о работе российских военных в Сербии, где они помогают местным медикам в борьбе с коронавирусом.

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