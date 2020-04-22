Конкурс военных кинологов впервые пройдет в онлайн-режиме

Традиционный конкурс армейских кинологов впервые решено провести в удаленном режиме. Жюри будет оценивать навыки участников, следя за их выступлениями в прямом эфире.

Традиционный этап всеармейского конкурса "Верный друг" в Южном военном округе в этом году впервые пройдет в режиме "онлайн".

Кинологи со своими питомцами, как обычно, будут преодолевать на время трассу "дог-биатлона", полосу препятствий, демонстрировать навыки служебной выучки, только находиться они при этом будут каждый в своем подразделении.

Выступление каждого участника жюри сможет увидеть тоже никуда не выезжая.

"С помощью статично установленных видеокамер и непрерывно совершающих облет беспилотных летательных аппаратов трансляция видеосигнала будет поступать членам жюри непосредственно с мест выступлений команд из пунктов их постоянной дислокации", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В состязаниях принимают участие около 50 кинологов с собаками из Ростовской и Волгоградской областей, а также с российских военных баз в Южной Осетии, Армении и Абхазии.

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