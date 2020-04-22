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Источник Правда.Ру

Бойцы МЧС продезинфицировали все вокзалы столицы

Силовые структуры

В Москве проведена дезинфекция всех девяти вокзальных комплексов.

Сотрудники МЧС 22 апреля продезинфицировали специальными средствами последний, Киевский, вокзал столицы.

"Было обработано в общей сложности почти 12,5 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 45 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Работы по специальной санитарной обработке проводятся ежедневно с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты," — информировали в пресс-службе МЧС России.

Ранее в МЧС сообщали об обработке еще восьми железнодорожных вокзалов Москвы.

Однако дезинфекцию проводят не только на вокзалах, но и в других общественных местах.

Так, с начала месяца обработано почти 2,3 тысяч км дорог и порядка 7 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, более 260 лечебных и 180 образовательных учреждений, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что за последний месяц более 20 боевиков в Сирии бежали с подконтрольной США территории и сдались правительственной армии.

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