Сотрудницу полиции нашли мертвой в Приамурье

Инцидент произошел в городе Тында Амурской области, по одной из версий женщина могла покончить с собой.

Тело сотрудницы полиции было обнаружено в пятницу, 1 мая, в квартире одного из домов в городе Тында Амурской области.

По данному факту в настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

"Сегодня в Тынде в квартире дома обнаружено тело сотрудницы полиции. Основная версия случившегося — самоубийство. По факту произошедшего назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося", — цитирует информагентство сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД.

Также сообщается о том, что на месте происшествия уже работают сотрудники управления по работе с личным составом управления МВД России по Амурской области во главе с начальником инспекции по личному составу.

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