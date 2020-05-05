К тушению пожаров в Ульяновской области привлекли армейский вертолет

К тушению очага природного пожара в Ульяновской области привлекли военный вертолет Ми-8.

"Вертолет Ми-8 с водосливным устройством Центрального военного округа приступил к тушению природного пожара на территории Ульяновской области, который угрожал поселку Глотовка", — сообщает во вторник, 5 мая, пресс-служба Центрального военного округа.

Решение об отправке военной техники для защиты населенного пункта от пожара принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Для тушения природных пожаров был выделен вертолет, дислоцированный в эскадрилье в городе Йошкар-Ола.

К настоящему моменту Ми-8 уже произвел шесть сбросов воды на очаги возгораний в Ульяновской области, сбросив более 12 тонн воды. Работы будут продолжены, добавили в пресс-службе ведомства.

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