"Маршал Устинов” проведет ракетные стрельбы в Баренцевом море

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" во вторник, 5 мая, вышел из главной базы Северного флота — Североморска в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки.

"Экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в морских полигонах боевой подготовки флота в ходе проведения корабельных учений по противовоздушной обороне и ведению боя с кораблями условного противника", — сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

Планируются, что учения с выполнением практических стрельб будет продолжаться несколько дней. Район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полетов авиации, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что корабли Каспийской флотили провели тренировку по отражению воздушной атаки условного противника.

В плановой тренировке приняли участие экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и ракетного катера "Ступинец".

В процессе учений корабли применяли установки радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.