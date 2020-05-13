Из-за карантина по коронавирусу в СИЗО "Кресты", где находится Соколов, суд перенес заседание по делу на 9 июня.
Рассмотрение по существу громкого уголовного дела в отношении историка Олега Соколова, которого обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве аспирантки, должно было начаться еще в апреле, однако сегодня суд вновь перенес заседание.
Это сделано из-за невозможности доставить обвиняемого из СИЗО, где действует режим карантина из-за коронавируса. Заседание перенесено на 9 июня.
Напомним, что именитого профессора-историка в ноябре прошлого года выловили из реки Мойки с рюкзаком, где находились части человеческого тела.
Впоследствии выяснилось, что он застрелил свою аспирантку, с которой они проживали в одной квартире, расчленил ее и пытался по частям избавиться от трупа.
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