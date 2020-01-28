Экспертиза показала, что историк-расчленитель Олег Соколов отдавал себе отчет в действиях перед убийством аспирантки Анастасии Ещенко. Это установили эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.
"Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает", - утверждают эксперты.
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