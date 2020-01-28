Историк-расчленитель Олег Соколов сознательно убил аспирантку

Экспертиза показала, что историк-расчленитель Олег Соколов отдавал себе отчет в действиях перед убийством аспирантки Анастасии Ещенко. Это установили эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.