МЧС провело повторную дезинфекцию шести московских вокзалов

Сотрудники МЧС России 19 мая провели дезинфекцию Ленинградского и Ярославского вокзальных комплексов столицы.

Всего в течение недели специальная санитарная обработка была организована на шести вокзалах Москвы. Кроме двух перечисленных выше, дезинфекцию провели на Курском, Рижском, Савеловском и Киевском вокзальных комплексах.

Обработано в общей сложности более 76 тысяч кв. метров помещений и 81 тысяч кв. метров прилегающей территории. К работам привлекались порядка 20 человек личного состава, на обработку потребовалось более 15 тонн специального дезраствора.

"Специалистами выполнены работы по санитарной обработке основных зданий вокзальных комплексов, перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, дезинфекция вокзальных комплексов столицы проходит уже во второй раз. Это связано с непростой эпидемиологической обстановкой и позволяет снизить риски в плане распространения коронавирусной инфекции.

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