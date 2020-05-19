Военные развернули госпиталь для борьбы с COVID-19 в Красноярском крае

Полевой мобильный госпиталь был развернут в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции на одном из местных золотодобывающих предприятий.

"Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются четыре аппарата ИВЛ, рентген-аппарат, УЗИ", — сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Алексей Лемякин.

От Вооруженных Сил РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено более 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на тысячу койко-мест, уточнили в пресс-службе Министерства обороны России.

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