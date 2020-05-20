Бойцы МЧС приступили к дезинфекции социальных объектов в Дагестане

Сотрудники Донского спасательного центра МЧС России 20 мая приступили к обработке спецсредствами объектов жизнеобеспечения в городах Хасавюрт и Кизляр Республики Дагестан.

"Дезинфекция организована в Центре традиционных культур народов России, образовательных и административных учреждениях, а также на детских игровых площадках и центральных улицах населенных пунктов. К работе привлечены 60 человек и 12 единиц техники", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Масштабная дезинфекция социальных объектов в Дагестане проводится в рамках поручения президента России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, напомнили в ведомстве.

Специалисты отряда МЧС из Ростова-на-Дону прибыли в республику накануне. В течение сегодняшнего дня ожидается также прибытие подразделений Ногинского спасательного центра из Московской области. Общая численность группировки составит 140 человек и 26 единиц техники.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что железнодорожные вокзалы Москвы прошли повторную дезинфекцию от коронавируса.