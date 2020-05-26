Артиллерийский салют в день 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга, произведут военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии, об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"В День города, 27 мая, в 20:00 расположенные у Петропавловской крепости расчеты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп будет поименован и посвящён выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев", — сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
В течение дня 26 мая была проведена тренировка артиллерийских расчетов, в ходе которой военнослужащие отработали четкость и слаженность действий при заряжании орудий и производстве выстрелов, добавили в ведомстве.
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