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Источник Правда.Ру

В день основания Петербурга на Петропавловской крепости дадут 30 залпов

Силовые структуры

Артиллерийский салют в день 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга, произведут военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии, об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В День города, 27 мая, в 20:00 расположенные у Петропавловской крепости расчеты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп будет поименован и посвящён выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев", — сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

В течение дня 26 мая была проведена тренировка артиллерийских расчетов, в ходе которой военнослужащие отработали четкость и слаженность действий при заряжании орудий и производстве выстрелов, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Парад Победы в России пройдет 24 июня, а шествие Бессмертного полка решено провести 26 июля. Такое решение озвучил Владимир Путин.

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Эксперт: Тарифы ЖКХ могут заморозить из-за коронавируса

Общество

В Совете Федерации призывают не повышать тарифы на газ и электроэнергию в этом году связи с эпидемией коронавируса. Данную инициативу прокомментировал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.

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Минобороны перебрасывает в Дагестан два полевых госпиталя

Силовые структуры

В Республику Дагестан будут переброшены два полевых многофункциональных мобильных госпиталя общей вместимостью 200 койко-мест для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

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Пола Уилана могут приговорить к 18 годам колонии

Силовые структуры

Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан может получить 18 лет колонии строгого режима.

Такое наказание для него запросил прокурор. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

"Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима", — рассказали в суде.

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Бойцы МЧС приступили к дезинфекции социальных объектов в Дагестане

Силовые структуры

Сотрудники Донского спасательного центра МЧС России 20 мая приступили к обработке спецсредствами объектов жизнеобеспечения в городах Хасавюрт и Кизляр Республики Дагестан.

мчс дагестан дезинфекция коронавирус

Троих молодых людей осудили за налет на кафе в Белогорске

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Амурской области троих молодых людей 1998 года рождения признали виновными в разбойном нападении на кафе в Белогорске.

Налет произошел в июне 2019 года. Около часу ночи на администратора кафе, когда он закрывал двери в заведение, сзади напали злоумышленники в масках. Как выяснилось позже они прятались под лестничным маршем.

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