В день основания Петербурга на Петропавловской крепости дадут 30 залпов

Артиллерийский салют в день 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга, произведут военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии, об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В День города, 27 мая, в 20:00 расположенные у Петропавловской крепости расчеты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп будет поименован и посвящён выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев", — сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

В течение дня 26 мая была проведена тренировка артиллерийских расчетов, в ходе которой военнослужащие отработали четкость и слаженность действий при заряжании орудий и производстве выстрелов, добавили в ведомстве.

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