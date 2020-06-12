Троих подозреваемых в подготовке теракта арестовали в Крыму

Суд в Крыму вынес решение об аресте троих лиц, которые были задержаны за попытку организации теракта на рынке Симферополя.

"Троим фигурантам — Хорошавину, Лагутину и Кулиевичу — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сроком до 10 августа 2020 года", — сообщила представитель пресс-службы Киевского районного суда Симферополя Ферида Илимдарова.

Четвертый подозреваемый был отправлен под домашний арест на аналогичный срок.