Армянские военные получили ранения на границе с Азербайджаном

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян рассказала об обстреле Армении со стороны Азербаджана. По его словам, трое военных получили легкие ранения.

"Трое армянских военнослужащих получили очень легкие осколочные повреждения, их даже ранениями назвать трудно. Жизни военных ничего не угрожает", — приводит "РИА Новости" слова Степанян.

Инцидент произошел в воскресенье в Товузском районе, на границе Азербайджана, Армении и Грузии, в сотнях километров от Нагорного Карабаха. Военные Азербайджана обстреляли армянский блок-пост.