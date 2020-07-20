"Ангарский маньяк", совершивший 81 убийство, признался в ещё двух

Михаил Попков, известный как "Ангарский маньяк", признался в двух новых убийствах. Он рассказал, как разделался с женщинами в Иркутской области в 1995 и 1998 годах.

Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону. По одному из убийств маньяку уже было предъявлено обвинение.