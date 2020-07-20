Михаил Попков, известный как "Ангарский маньяк", признался в двух новых убийствах. Он рассказал, как разделался с женщинами в Иркутской области в 1995 и 1998 годах.
Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону. По одному из убийств маньяку уже было предъявлено обвинение.
"Следственным управлением СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей", — сказано в сообщении ведомства.
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