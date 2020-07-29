МИД: мы в Арктике не для того, чтобы воевать, но отпор при случае дадим

Размещение ракетных комплексов С-400 на Арктических островах России является логичным шагом, необходимым исключительно для национальной обороны, и оно не должно вызывать беспокойства.

Так заявил в интервью ИА Sputnik Николай Корчунов, посол России по особым поручениям.

"Что касается появления комплексов С-400 на российских арктических островах, то это последовательный шаг после создания бесшовного радиолокационного поля над территорией нашей страны. Система С-400 предназначена исключительно для обороны. Его развертывание где бы то ни было не должно вызывать опасений — если те, кто выражает опасения, не развивают агрессивных намерений против района или объекта, который С-400 призван защищать", — сказал дипломат.

Это стало, по сути, ответом российской стороны на недавно прозвучавшее заявление командующего Военно-Морскими Силами США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о "растущей активности России в Арктике: открытии новых военных баз и развертывание там зенитно-ракетных комплексов С-400".