В России объявили в розыск экс-главу администрации белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало.
Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ.
"Разыскивается по статье уголовного кодекса", — сказано в карточке на розыск политика.
Напомним, Валерий Цепкало хотел баллотироваться на пост президента Белоруссии, однако ЦИК не принял его документы из-за недостаточного количества собранных подписей.
После президентских выборов Цепкало призывал белорусов к силовому свержению действующего президента Александра Лукашенко.
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