Цепкало объявили в розыск на территории России

В России объявили в розыск экс-главу администрации белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

"Разыскивается по статье уголовного кодекса", — сказано в карточке на розыск политика.

Напомним, Валерий Цепкало хотел баллотироваться на пост президента Белоруссии, однако ЦИК не принял его документы из-за недостаточного количества собранных подписей.

После президентских выборов Цепкало призывал белорусов к силовому свержению действующего президента Александра Лукашенко.