Пожарные МЧС России провели учебную эвакуацию в Новосибирске

Пожарные Главного управления МЧС по Новосибирской области и сотрудники Новосибирского военного института войск нацгвардии провели учебную эвакуацию людей из корпуса учебного заведения при возникновении возгорания.

Согласно условиям тренировки, пожар произошел по причине короткого замыкания в одном из казарменных помещений. Дневальный обнаружил пожар и сообщил об этом дежурному по институту, а тот в свою очередь поднял по тревоге пожарную команду учреждения и сообщил о пожаре экстренным службам. Сработала противопожарная система, которая подала звуковой сигнал о пожаре.

Как сообщает пресс-служба МЧС, порядка двухсот курсантов и сотрудников института своевременно покинули здание и переместились в безопасное место.

Далее в дело вступила нештатная пожарная команда института, которая до приезда пожарных МЧС должна была бороться с возгоранием. Затем к курсантам присоединились огнеборцы пожарно-спасательной части №3 и совместными усилиями устранили условный пожар.