В Томской области полицейские помогли оказать неотложную помощь ребёнку

На участке федеральной трассы Новосибирск—Томск к сотрудникам ДПС Управления МВД по Томской области обратился мужчина-водитель и его пассажирка, которые пояснили, что их ребёнку срочно нужна медицинская помощь.

Как оказалось, у девочки случился эпилептический приступ. В тот день на участке несли службу лейтенанты полиции Иван Савинов и Станислав Надеев, которые оперативно оценили ситуацию, и, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, сопроводили автомобиль с ребёнком до больницы.

Пресс-служба МВД отмечает, что благодаря действиям полицейских медики смогли своевременно оказать девочке необходимую помощь.

Родители ребёнка поблагодарили инспекторов за помощь, а офицеры вернулись к выполнению служебных обязанностей.