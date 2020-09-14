Названа причина ссоры доцента-расчленителя с аспиранткой

Последним, кто разговаривал с Анастасией Ещенко, был её брат Сергей. Позже с аспиранткой расправился её возлюбленный — доцент Олег Соколов.

Вечером 7 ноября девушка позвонила брату в последний раз и сообщила, что Соколов избил её.