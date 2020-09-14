Последним, кто разговаривал с Анастасией Ещенко, был её брат Сергей. Позже с аспиранткой расправился её возлюбленный — доцент Олег Соколов.
Вечером 7 ноября девушка позвонила брату в последний раз и сообщила, что Соколов избил её.
"Я ни разу не слышал, чтобы она была в таком состоянии, у нее была истерика, она рыдала, она очень сильно переживала. Они поссорились потому, что Анастасию пригласил на день рождения один друг. Она сказала об этом Соколову, он резко отреагировал", — сообщил Сергей Ещенко.
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