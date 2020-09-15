В Томской области посмертно наградили десятилетнюю девочку

В Томской области десятилетнюю девочку посмертно наградили за спасение подруги.

Руководитель регионального Следственного комитета вручил родителям погибшего ребёнка медаль "Доблесть и отвага".

Как сообщает vestniksr. ru, трагедия произошла летом прошлого года. Десятилетняя школьница Ксения Кайрова приехала на каникулы в деревню Красная Горка. В один из дней девочка с двумя подругами отправилась на речку. В какой-то момент одна из подруг начала тонуть, и Ксения бросилась на помощь сверстнице. Ей удалось вытолкнуть тонувшую девочку на берег, однако сама она выбраться из воды уже не смогла.

Приказом Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Ксения Кайрова посмертно награждена медалью "Доблесть и отвага".