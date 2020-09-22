В ходе учения "Кавказ-2020" катера выполнили ракетные стрельбы

Корабли и авиация Черноморского флота ракетным ударом уничтожили отряд кораблей противника в рамках учения "Кавказ-2020".

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по отряду боевых кораблей условного противника во взаимодействии с самолётами Морской авиации и ПВО.

Уничтожение условного противника было выполнено в два этапа.

Сначала корабельная ударная группа нанесла ракетный удар по сложной мишенной позиции противокорабельными ракетами "Москит". Обе ракеты успешно поразили цели.

На втором этапе по мишени был выполнен бомбовый удар парой фронтовых бомбардировщиков Су-24М и парой многоцелевых истребителей Су-30СМ с дострелом по цели крылатыми ракетами.

В результате воздушной атаки мишень была успешно поражена.

В настоящее время в море в рамках СКШУ "Кавказ-2020" находится более 20 кораблей Черноморского флота. Экипажи кораблей выполняют боевые упражнения в морских полигонах в составе корабельных ударных групп.