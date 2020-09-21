В Вооружённых Силах стартовало учение "Кавказ-2020"

В Вооружённых Силах Российской Федерации стартовало стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, учение "Кавказ-2020" является завершающим этапом комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных Сил в текущем году. Манёвры будут проводится с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств в интересах обеспечения безопасности на юго-западе России.

Первый этап учения будет посвящен планированию боевых действий коалиции сил в рамках конкретно заданной военно-политической обстановки.

На втором этапе участника манёвров предстоит на практике отработать управление войсками в ходе решения задач взаимодействия сил. На этом этапе будет отрабатываться взаимодействие сухопутных, воздушных и военно-морских сил, а также группировок ПВО.

Основные действия войск пройдут на внутренних полигонах Южного военного округа: "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши сценариев действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии с участием кораблей военно-морских сил Ирана.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск на учение приглашены войсковые группировки Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, в общей сложности до 1000 иностранных военнослужащих. В качестве наблюдателей примут участие представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Всего в учении примут участие около 80 тысяч военнослужащих. В манёврах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.