Специалисты утилизировали боеприпасы, поднятые со дна Балтийского моря

На полигоне Хмелевка утилизировали боеприпасы, поднятые со дна Балтийского моря.

Как сообщает rosinform. ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, специалисты морской инженерной службы Балтийского флота поэтапно утилизировали несколько тысяч боеприпасов, которые были подняты сводным отрядом МЧС с затонувшей немецкой баржи.

В уничтожении боеприпасов было задействовано специальное инженерно-саперное подразделение, специалисты которого прошли специальную подготовку и получили допуск к минно-взрывным работам.

За время работ было уничтожено более семи тысяч артиллерийских патронов и фаустпатронов.