В Петербурге офицеры сдадут нормативы по физподготовке

В Петербурге офицеры Западного военного округа сдадут нормативы по физподготовке в рамках проверки.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, офицерам разных возрастных групп предложено выбрать три упражнения для сдачи нормативов.

Так, военнослужащим до 35 лет смогут предстоит подтягивание, подъём переворотом, подъём силой на перекладине, толчок двух гирь по длинному циклу, бег на 60 м, 100 м, челночный бег 10 по 10 м, прыжок, согнув ноги через коня (козла) в ширину, передвижение по узкой опоре (бревну), а также бег на 3 или 5 км. Военнослужащим старше 45 лет надо будет сдать наклоны туловища вперед, поднимание ног, рывок гири, плавание на различные дистанции, комплекс приемов рукопашного боя и прочие.

Как отмечают в ведомстве, военнослужащие имеют возможность для регулярных занятий спортом на множестве объектов спортивной инфраструктуры Минобороны.