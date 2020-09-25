Противотанковая ракета американского производства Javelin вышла из строя во время крупных военных учений в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.
Командующий Северным командованием Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный подтвердил инцидент местным СМИ.
"Копье не сработало. Ракета не вылетела. Возможно, это была ошибка оператора. Может быть, это было что-то другое. Мы должны это выяснить", — сказал Залужный.
Напомним, с 22 по 25 сентября в Николаевской области проходят военные учения "Совместные усилия — 2020", которые на сайте президента Украины описаны как "первые учения, проведенные в соответствии со стандартами НАТО после того, как Украина получила статус партнера НАТО по расширенным возможностям"."
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.