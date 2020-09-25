Фиаско США: ракеты Javelin на учениях на Украине не сработали

Противотанковая ракета американского производства Javelin вышла из строя во время крупных военных учений в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Командующий Северным командованием Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный подтвердил инцидент местным СМИ. "Копье не сработало. Ракета не вылетела. Возможно, это была ошибка оператора. Может быть, это было что-то другое. Мы должны это выяснить", — сказал Залужный.

Напомним, с 22 по 25 сентября в Николаевской области проходят военные учения "Совместные усилия — 2020", которые на сайте президента Украины описаны как "первые учения, проведенные в соответствии со стандартами НАТО после того, как Украина получила статус партнера НАТО по расширенным возможностям"."

Украина получила первую партию ракет Javelin в июне 2020 года. Вторая партия ожидается в 2021-22 годах.

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