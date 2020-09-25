Московский авиаремонтный завод ДОСААФ получил лицензию на образовательную деятельность по трём специальностям.
Как сообщает портал vpk-news.ru, предприятие будет готовить следующих специалистов:
Отмечается, что предприятие будет вести образовательную деятельность совместно с "Подмосковным колледжем "Энергия". На 2020/2021 учебный год набраны 100 абитуриентов, обучающихся в колледже по соответствующим специальностям. Теоретическое обучение будет проходить на базе колледжа, а практическая часть подготовки пройдёт на базе завода.
В следующем году планируется открыть еще два направления подготовки. Предприятие будет готовить пилотов и техников по радиоэлектронному оборудованию.
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