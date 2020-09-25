Московский авиазавод ДОСААФ будет готовить профильных специалистов

Московский авиаремонтный завод ДОСААФ получил лицензию на образовательную деятельность по трём специальностям.

Как сообщает портал vpk-news.ru, предприятие будет готовить следующих специалистов:

производство и обслуживание авиационной техники;

техническое обслуживание авиационных двигателей;

эксплуатация беспилотных авиационных систем.

Отмечается, что предприятие будет вести образовательную деятельность совместно с "Подмосковным колледжем "Энергия". На 2020/2021 учебный год набраны 100 абитуриентов, обучающихся в колледже по соответствующим специальностям. Теоретическое обучение будет проходить на базе колледжа, а практическая часть подготовки пройдёт на базе завода.

В следующем году планируется открыть еще два направления подготовки. Предприятие будет готовить пилотов и техников по радиоэлектронному оборудованию.