В ЕС призвали прекратить столкновения в Нагорном Карабахе

Евросоюз призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.