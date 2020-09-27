Евросоюз призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"ЕС призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня. Требуется незамедлительное возвращение к переговорам, без предварительных условий, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — отметил политик.
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