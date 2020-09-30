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Турция отрицает, что ее самолет F-16 сбил армянский истребитель

Заявления Армении о том, что турецкий военный самолет F-16 атаковал и уничтожил один из ереванских истребителей Су-25, являются ложью.

Турция отрицает, что ее самолет F-16 сбил армянский истребитель

С таким заявлением выступил во вторник вечером пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Утверждение о том, что турецкие истребители F-16 сбили армянский самолет, не соответствует действительности", — заявил прессе Фахреттин Алтун.

Он также призвал Армению прекратить "дешевые пропагандистские игры" и вывести свои войска с "оккупированных территорий" в разрушенном войной Нагорно-Карабахском регионе.

Его заверения были подкреплены пресс-секретарем Министерства обороны Азербайджана Вагифом Дергали, который назвал сообщения о турецких самолетах, воюющих за Азербайджан,

"ложью и очередной фантазией армянской военно-пропагандистской машины"."

Напомним, ранее во вторник Армения объявила, что турецкий истребитель F-16 американского производства сбил один из ее самолетов. По словам официальных лиц в Ереване, "советский Су-25 был атакован в воздушном пространстве Армении, и его пилот был убит в результате атаки".

Заявление было сделано всего через несколько часов после того, как Анкара пообещала помочь Азербайджану отразить то, что она назвала "армянской агрессией", на фоне новой вспышки напряженности между Баку и Ереваном.

Армения предупредила, что готова разместить в Нагорном Карабахе баллистические ракеты российского производства "Искандер", если Турция решит направить свои истребители F-16 для поддержки Азербайджана.

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