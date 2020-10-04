Информация о том, что Азербайджан получает оружие транзитом через территорию Грузии не соответствует действительности.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

"Что касается вопроса перевозки грузов, служба государственной безопасности уже сделала заявление. Грузия приостанавливает выдачу разрешений в связи с перевозкой военных грузов в направлении обеих стран, это не касается гражданских грузов… Мы наблюдаем, что в социальных сетях распространяются разного вида дезинформация и фейк-ньюсы о том, что якобы через территорию Грузии происходит перевозка оружия в Азербайджан", — отметил политик.