Мотострелки уничтожили условного противника на учениях в Таджикистане

Мотострелки российской 201-й военной базы в Таджикистане разгромили условного противника во время учений.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военнослужащие отработали современные способы ведения оборонительного и наступательного боя. Обороняясь, российские военные нанесли максимальный урон условному противнику. Экипажи вертолётов Ми-24 оказали обороняющимся подразделениям авиационную поддержку. Пилоты бомбардировали колонну бронетехники условного врага. В ходе атакующего боя мотострелков поддерживали разведывательные беспилотники.

Мотострелки поразили цели, имитировавшие живую силу и технику противника, из штатного стрелкового оружия, гранатомётов РПГ-7В, АГС17 и штатного вооружения боевых машин пехоты.

В манёврах приняли участие 500 военных, было задействовано 50 единиц техники.