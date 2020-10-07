Во Владимирской области ищут пропавшего первоклассника

Во Владимирской области продолжаются поиски пропавшего в конце сентября 7-летнего мальчика.

Первоклассник Савелий Р. пропал в селе Горки Камешковского района по дороге из школы. Известно, что после уроков он дошёл до нужной обстановки автобуса. Больше его никто не видел.

Сегодня СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье "убийство малолетнего".

Как сообщают следователи, оперативная группа до сих пор работает на месте происшествия.