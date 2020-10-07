Во Владимирской области продолжаются поиски пропавшего в конце сентября 7-летнего мальчика.
Первоклассник Савелий Р. пропал в селе Горки Камешковского района по дороге из школы. Известно, что после уроков он дошёл до нужной обстановки автобуса. Больше его никто не видел.
Сегодня СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье "убийство малолетнего".
Как сообщают следователи, оперативная группа до сих пор работает на месте происшествия.
"К поискам малолетнего привлечены следователи и следователи-криминалисты СК России, оперативные сотрудники и иные должностные лица регионального МЧС и УМВД России, военнослужащие, волонтеры и водолазы", — рассказал Артём Кулаков, руководитель СУ.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?