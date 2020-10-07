На Балтийском флоте идут проверки по итогам летнего периода обучения

В частях и соединениях Балтийского флота проходят итоговые проверки за летний период обучения.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, перед началом проверок в соединениях флота были сформированы специальные рабочие группы, которые оценят боевую и оперативную подготовку, состояние вооружения, воинской техники и материально-технического обеспечения подразделений.

На первом этапе командование проверит флотские части в Ленинградской и Калининградской областях.

Военнослужащие инспектируемых подразделений проведут стрельбы из стрелкового оружия и боевой техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной и физической подготовкам.

По результатам проверок лучшие подразделения смогут претендовать на получение звания "Ударное".