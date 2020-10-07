В частях и соединениях Балтийского флота проходят итоговые проверки за летний период обучения.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, перед началом проверок в соединениях флота были сформированы специальные рабочие группы, которые оценят боевую и оперативную подготовку, состояние вооружения, воинской техники и материально-технического обеспечения подразделений.
На первом этапе командование проверит флотские части в Ленинградской и Калининградской областях.
Военнослужащие инспектируемых подразделений проведут стрельбы из стрелкового оружия и боевой техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной и физической подготовкам.
По результатам проверок лучшие подразделения смогут претендовать на получение звания "Ударное".
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