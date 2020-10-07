"Белорусская Гуайдо" Светлана Тихановская объявлена МВД России в межгосударственный розыск. Этот шаг последовал за запросом полиции Минска.
Сообщается, что Тихановская находится в розыске в рамках уголовного дела. Статья, однако, не уточняется.
Как стало известно ТАСС, Тихановской предъявлено уголовное обвинение в Белоруссии, но российские правоохранительные органы также обязаны ее искать, поскольку "именно так работает межгосударственный розыск" в рамках СНГ.
В Белоруссии же Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Тихановской по факту ее призывов к захвату власти, что влечет за собой наказание до пяти лет лишения свободы.
Тихановская назвала себя единственным избранным "белорусским лидером"
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.