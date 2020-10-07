Тихановская объявлена Россией в межгосударственный розыск

"Белорусская Гуайдо" Светлана Тихановская объявлена МВД России в межгосударственный розыск. Этот шаг последовал за запросом полиции Минска.

Сообщается, что Тихановская находится в розыске в рамках уголовного дела. Статья, однако, не уточняется.

Как стало известно ТАСС, Тихановской предъявлено уголовное обвинение в Белоруссии, но российские правоохранительные органы также обязаны ее искать, поскольку "именно так работает межгосударственный розыск" в рамках СНГ.

В Белоруссии же Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Тихановской по факту ее призывов к захвату власти, что влечет за собой наказание до пяти лет лишения свободы.

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