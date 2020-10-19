Талибы* обвинили США в нарушении знакового Дохинского соглашения, предусматривающего вывод иностранных войск из Афганистана.
"Американские войска 18 октября нарушили Дохинское соглашение в различных формах, нанося чрезмерные авиаудары после новых событий в провинции Гильменд, - говорится в заявлении пресс-секретаря талибов* Кари Мухаммада Юсуфа Ахмади. - Ответственность и последствия от продолжения таких действий ложатся прямо на плечи американской стороны».
Напомним, что на минувшей неделе талибы* начали крупное наступление против афганских правительственных войск в южной провинции Гильменд в попытке захватить ее столицу. Наступление вызвало ответную реакцию со стороны возглавляемых США коалиционных сил, которые нанесли авиаудары по боевикам Талибана, чтобы помочь правительственным войскам страны.
Несмотря на гневную риторику талибов*, американские военные, похоже, не собираются отступать.
Отвечая на обвинения, пресс-секретарь Вооруженных сил США полковник Сонни Леггетт заявил, что авиаудары фактически не нарушают Дохинское соглашение и даже "согласуются" с ним.
"Авиаудары США в Гильменде и Фарахе были и остаются исключительно в защиту АНБ, поскольку они подвергаются нападениям талибов", -написал Леггет в своем Твиттере, призывая все стороны десятилетней войны "уменьшить насилие."
ДЛЯ СПРАВКИ
Соглашение между талибами* и США было подписано в феврале этого года в Дохе, Катар.
Оно предусматривало вывод всех иностранных войск из Афганистана, в то время как талибы* обязались вступить в переговоры с правительством страны для достижения мирного урегулирования затянувшейся войны.
В прошлом месяце в Дохе начались межафганские переговоры. До сих пор не было сообщено о каком-либо значительном прогрессе в переговорах, в то время как насилие продолжается в раздираемой войной стране.
*запрещено на территории РФ
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