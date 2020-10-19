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Талибы* обвиняют Вашингтон в нарушении мирного соглашения

Талибы* обвинили США в нарушении знакового Дохинского соглашения, предусматривающего вывод иностранных войск из Афганистана.

Талибы* обвиняют Вашингтон в нарушении мирного соглашения

"Американские войска 18 октября нарушили Дохинское соглашение в различных формах, нанося чрезмерные авиаудары после новых событий в провинции Гильменд, - говорится в заявлении пресс-секретаря талибов* Кари Мухаммада Юсуфа Ахмади. - Ответственность и последствия от продолжения таких действий ложатся прямо на плечи американской стороны».

Напомним, что на минувшей неделе талибы* начали крупное наступление против афганских правительственных войск в южной провинции Гильменд в попытке захватить ее столицу. Наступление вызвало ответную реакцию со стороны возглавляемых США коалиционных сил, которые нанесли авиаудары по боевикам Талибана, чтобы помочь правительственным войскам страны.

Пентагон, со своей стороны утверждает, что удары были нанесены в ответ на новое наступление талибов.

Несмотря на гневную риторику талибов*, американские военные, похоже, не собираются отступать.

Отвечая на обвинения, пресс-секретарь Вооруженных сил США полковник Сонни Леггетт заявил, что авиаудары фактически не нарушают Дохинское соглашение и даже "согласуются" с ним.

"Авиаудары США в Гильменде и Фарахе были и остаются исключительно в защиту АНБ, поскольку они подвергаются нападениям талибов", -написал Леггет в своем Твиттере, призывая все стороны десятилетней войны "уменьшить насилие."

ДЛЯ СПРАВКИ

Соглашение между талибами* и США было подписано в феврале этого года в Дохе, Катар.

Оно предусматривало вывод всех иностранных войск из Афганистана, в то время как талибы* обязались вступить в переговоры с правительством страны для достижения мирного урегулирования затянувшейся войны.

В прошлом месяце в Дохе начались межафганские переговоры. До сих пор не было сообщено о каком-либо значительном прогрессе в переговорах, в то время как насилие продолжается в раздираемой войной стране.

*запрещено на территории РФ

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