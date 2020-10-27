В Ивановской области суд приговорил к двум годам колонии женщину, которая убила свою новорождённую дочь. У неё есть ещё четверо детей, однако мать лишена родительских прав, и все они находятся в детских домах.
"Собранные следственным отделом по городу Шуе следственного управления СК России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летней местной жительнице. Она признана виновной в убийстве новорожденной дочери по ст. 106 УК РФ", — сообщили в управлении СК по региону.
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