Мать, убившая свою новорождённую дочь, получила два года колонии

В Ивановской области суд приговорил к двум годам колонии женщину, которая убила свою новорождённую дочь. У неё есть ещё четверо детей, однако мать лишена родительских прав, и все они находятся в детских домах.