В Иркутске суд вынес приговор верхушке банды чёрных лесорубов

Районный суд Иркутска вынем обвинительный приговор лидеру и семерым членам так называемой "банды чёрных лесорубов".

Все они признаны виновными в серии тяжких и особо тяжких преступлений в сфере нелегальной лесозаготовки на территории Приангарья.

Правоохранители "накрыли" банду еще в 2015 году. За время следствия были установлены и задержаны 30 человек, 22 из которых в прошлом году отправлены "в места не столь отдалённые" на срок от 2,5 лет до 5,5 лет.

"Сообщество являлось одной из самых крупных группировок "черных" лесорубов региона за последние 20 лет. В её составе были контролирующее звено, группа обеспечения безопасности, а также четыре обособленных структуры, непосредственно отвечающие за незаконную заготовку древесины", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России .

Ущерб, нанесённый "чёрными лесорубами" оценён без малого в 18 млн рублей. Из которых половина осела на счетах лидера банды.

"Особая сложность в расследовании уголовного дела заключалась в активном противодействии значительной части участников сообщества. Обвиняемые, которые сотрудничали с правоохранительными органами, оказывались под постоянным давлением бывших подельников. Для обеспечения их безопасности применялись меры государственной защиты, — отметила Волк.

Согласно приговору суда, организатор незаконных вырубок ближайшие 13 лет проведёт в колонии строго режима. Его подручные — от 3 до 7 лет.