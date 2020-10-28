Министр обороны Сергей Шойгу дал указание ведомству оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусом.
В ближайшее время военное ведомство направит в регион сводную врачебно-сестринскую бригаду, состоящую из реаниматологов, пульмонологов, анестезиологов и других специалистов-медиков, которые имеют опыт в диагностике и лечении коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военные врачи будут оказывать консультативную помощь, а также непосредственно заниматься лечением пациентов с COVID-19.
Отмечается, что ранее к Шойгу обратился министр здравоохранения Михаил Мурашко с просьбой оказать помощь Курганской области в борьбе с инфекцией.
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