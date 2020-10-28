Сергей Шойгу дал указание помочь Курганской области в борьбе с COVID-19

Министр обороны Сергей Шойгу дал указание ведомству оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусом.

В ближайшее время военное ведомство направит в регион сводную врачебно-сестринскую бригаду, состоящую из реаниматологов, пульмонологов, анестезиологов и других специалистов-медиков, которые имеют опыт в диагностике и лечении коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военные врачи будут оказывать консультативную помощь, а также непосредственно заниматься лечением пациентов с COVID-19.

Отмечается, что ранее к Шойгу обратился министр здравоохранения Михаил Мурашко с просьбой оказать помощь Курганской области в борьбе с инфекцией.