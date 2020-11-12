Военно-морская база для российских атомных кораблей появится в Судане

Россия будет строить военно-морскую базу материально-технического обеспечения в северо-восточном Африканском Судане. Она станет форпостом для наших ядерных военных кораблей на побережье Красного моря.
Проект соглашения между двумя странами одобрил премьер-министр Михаил Мишустин.
Соглашение предусматривает, что одновременно на базе могут находиться не более четырех военных кораблей и 300 военнослужащих, в том числе "военно-морские корабли с ядерными двигательными установками".
После одобрения двустороннее соглашение позволит России использовать суданский порт для ремонта и пополнения запасов, а взамен Хартум получит оружие и военную технику бесплатно для защиты базы.
Судя по координатам в документе, база будет построена в городе Порт-Судан, сообщает финансируемое издание Meduza*. Порт является главным международным торговым центром Судана и крупнейшим городом на побережье Красного моря.
Это соглашение между двумя странами - не первое за последнее время.
*зарегистрировано в качестве иноагента
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